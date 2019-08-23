Наставник "Баварии" рассказал об отношении к алкоголю:
- Я напивался раньше. Но не очень часто. Я могу пересчитать разы, когда я по-настоящему напивался, по пальцам двух рук. Мне 47 лет, и я напивался всего 10 раз!
Я расслабляюсь благодаря тому, что провожу время со своей семьей, а также благодаря путешествиям к морю, - приводит слова Ковача Sports, ссылаясь на Sport Bild.
Нико Ковач: мне 47 лет, и я напивался всего десять раз!
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