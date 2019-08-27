Арьен Роббен не исключил, что может возобновить карьеру футболиста

Бывший полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может возобновить карьеру футболиста, о завершении которой сообщил этим летом."Никогда не говори никогда. Может быть, через один или два месяца у меня возникнет странное чувство, что я слишком скучаю по футболу, и решу, что нужно возвращаться. Но шансы не столь высоки. Это было самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере", — цитирует Роббена AS.