Защитник "Баварии" Жером Боатенг обвиняется в нападении на мать своих детей

Защитник "Баварии" Жером Боатенг обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Шерин Зенлер.Обвинения 31-летнему немцу предъявила прокуратура Мюнхена. Боатенг и Зенлер были вместе 10 лет. После отношений у них осталось двое детей — близнецы Солей и Ламия.Прокурор Анна Лейдинг рассказала изданию SID о том, что расследование началось еще в 2018 году, а сами обвинения были выдвинуты в 2019. Также сообщается, что в настоящее время полиция расследует еще один инцидент, в котором от Боатенга предположительно пострадала та же жертва.Стоит отметить, что суд на данный момент еще не принял решения об утверждении обвинительного заключения, а лишь назначил дальнейшие расследования.Представители Боатенга тем временем выступили с заявлением, опровергающим обвинения.