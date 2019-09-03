"Бавария" отчиталась о рекордном финансовом обороте

"Бавария" зафиксировала рекордный финансовый оборот по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрисен."Оборот в 750 миллионов евро является для нас абсолютным рекордом. Прошлый сезон получился отличным не только в спортивном плане, но и в экономическом", - цитирует Дрисена Bayern & Germany.Стоит отметить, что летом 2019 года "Бавария" потратила больше всех денег в Бундеслиге: расходы мюнхенцев составили 143,5 млн евро.