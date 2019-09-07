Роберт Левандовски: "Бавария" – это команда, куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться

Игрок "Баварии" Роберт Левандовски поделился впечатлениями от пребывания в клубе, передает SportBild.По словам спортсмена, уходить из стана мюнхенцев в ближайшее время он не намерен."Я помню мой первый день в "Баварии". Когда я надел форму клуба в первый раз, это было особое чувство. Тогда я впервые ощутил, что надел футболку большого клуба. "Бавария" борется за титул в каждом турнире – в Бундеслиге, в Кубке Германии, в Лиге чемпионов", — заявил нападающий."Я хотел сделать большой шаг в своей карьере, и "Бавария" – это команда куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться", — добавил форвард.