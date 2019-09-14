"Лейпциг" и "Бавария" сыграли вничью

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" и "Бавария" не выявили победителя - 1:1.



Чемпионат Германии



4 тур



Гол: Форсберг, 45+2 (пен.) - Левандовски, 3



РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиэле, Конате, Орбан, Хальстенберг, Клостерман (Демме, 46), Лаймер, Форсберг (Нкунку, 69), Забитцер, Поульсен (Кунья, 81), Вернер



Байер: Нойер, Зюле, Эрнандес, Алаба, Павар, Киммих, Алькантара (Коутиньо, 88), Гнабри (Дэвис, 62), Мюллер (Толиссо, 63), Коман, Левандовски



Предупреждения: Левандовски, 26, Хальстенберг, 26, Нкунку, 78, Лаймер, 80, Забитцер, 90+2