Левандовски повторил рекорд Обамеянга

19 октября "Аугсбург" принимает на своем поле "Баварию" в матче 8-го тура Бундеслиги. Счет в игре был открыт уже на 1-й минуте: полузащитник "Аугсбурга" Марко Рихтер вывел свою команду вперед. "Бавария" отыгралась на 14-й минуте, автором гола стал форвард Роберт Левандовски.Поляк повторил рекорд экс-нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, забив в каждом из первых 8 туров сезона. Обамеянгу удавалось это в сезоне-2015/16.Кроме того, Левандовски стал первым игроком "Баварии" за последние 14 лет, кому удалось забить в 8 матчах Бундеслиги подряд. Как сообщает Gracenote Live, последний раз подобное удавалось Рою Макаю, забивавшему в 8 матчах чемпионата Германии подряд с апреля по август 2005 года.