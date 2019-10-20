Тренировка "Баварии" была прервана из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо напугал своих одноклубников и тренеров команды на сегодняшней тренировке мюнхенцев.По информации Bild, во время небольшой двухсторонней игры 25-летний футболист остановился, сел на газон и взялся за сердце. Занятие тут же было прервано главным тренером "Баварии" Нико Ковачем из-за подозрений на сердечный приступ у француза.После осмотра полузащитника врачом команды выяснилось, что у игрока всего лишь случился приступ головокружения. В настоящее время он уже чувствует себя лучше.В этом сезоне Толиссо провел за "Баварию" девять матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.