Наставник "Аякса" Тен Хаг: если меня позовет "Бавария", ничего не исключаю

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг дал понять, что был бы не против возглавить "Баварию", если бы получил такое предложение. С 2013 по 2015 год голландец возглавлял резервную команду "Баварии"."Если меня позовет "Бавария", то я ничего не исключаю. Но мне почти 50 лет, и я не питаю иллюзий: случится это или нет. Я абсолютно счастлив в "Аяксе", хотя и знаю, что не буду работать здесь 10 лет. Настанет день, когда я уйду.Что касается моей работы в "Баварии" в прошлом, то для меня главным был шанс работать в таком клубе, пусть и во второй команде. Пеп Гвардиола был в клубе и, что еще более важно, Маттиас Заммер со своим стратегическим подходом и ментальностью. При Гвардиоле "Бавария" показывала доминирующий футбол. Каждый на поле точно знал, что ему нужно делать. Они могли играть с закрытыми глазами", — цитирует Тен Хага Kicker.