Защитник "Баварии" Эрнандес будет прооперирован

Получивший травму защитник "Баварии" Лукас Эрнандес 23 октября прошел МРТ-исследование, которое выявило у него частичный разрыв связок правого голеностопного сустава. Как уточнила позже пресс-служба мюнхенцев, французскому защитнику придется лечь на операцию.Повреждение игрок получил накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (3:2). Сколько пропустит Эрнандес, пока неизвестно. Ранее СМИ писали о нескольких неделях.В то же время полузащитник Хави Мартинес, замененный в перерыве игры с "Олимпиакосом", избежал серьезной травмы, а нападающий Серж Гнабри получил ушиб колена. Оба в ближайшие дни будут тренироваться по облегченной программе.