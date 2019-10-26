Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив в каждом из первых девяти туров

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал автором второго гола в домашнем матче 9-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским "Унионом" (2:1). 31-летний поляк отличился на 53-й минуте.Для Левандовского этот гол стал уже 13-м в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. При этом форвард забивал в каждом из первых девяти туров, установив таким образом новый рекорд турнира.