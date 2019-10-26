Главный тренер "Баварии" Нико Ковач дал комментарий после домашнего матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с "Унионом" (2:1). Победа позволила мюнхенскому клубу возглавить турнирную таблицу чемпионата.
"Унион" невероятно хорошо оборонялся, они нам сильно усложнили задачу. Я доволен игрой своей команды. Мы практически ничего не позволили сопернику и сами создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь начнём извлекать больше голов из большого количества моментов. Мы заняли место, которое хотели занять, — мы лидеры таблицы", — приводит слова Ковача "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Баварии".
Ковач: "Бавария" заняла место, которое хотела занять, - мы лидеры таблицы
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