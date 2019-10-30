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Ковач раскритиковал игроков "Баварии" за отношение к кубковому матчу

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач остался недоволен отношением своих подопечных к матчу 1/16 финала Кубка Германии с "Бохумом".

"На протяжении 60-70 минут всё было не так. Мы очень много ошибались в передачах. Я считаю, что это связано только с отношением к игре, нет никаких проблем с тактикой. Мы говорим об отношении футболистов к делу. Многие футболисты так и не собрались с мыслями, не настроились на матч. Исправить ситуацию удалось лишь благодаря вкладу Коутиньо и Мюллера", - цитирует Ковача A Bola.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Ковач Бавария Бундеслига
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