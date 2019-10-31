Тен Хаг или Почеттино могут возглавить "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач может быть уволен. Руководство мюнхенского клуба недовольном последними результатами команды и качеством ее игры, утверждает Sport.de.В «Баварии» намерены провести переговоры с главным тренером "Аякса" Эриком тен Хагом. Он является приоритетным вариантом для мюнхенцев, так как ранее уже работал с резервным составом "Баварии" в период с 2013 по 2015 годы.Вторым кандидатом называется главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Заинтересованность в приглашении аргентинца имеется у спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича.Нынешний контракт Нико Ковача с "Баварией" действует до лета 2021 года.