В матче 10-го тура чемпионата России "Айнтрахт" на своем поле с крупным счетом обыграл "Баварию" - 5:1.
Чемпионат Германии
10 тур
Голы: Костич, 25, Соу, 33, Левандовски, 37, Абрахам, 49, Хинтереггер, 61
Айнтрахт Ф: Реннов, Хинтереггер, Абрахам, Н'Дика, Коста, Фернандеш, Костич, Роде (Гачинович, 71), Соу, Пасьенса, Дост (Камада, 64)
Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алаба, Алькантара, Гнабри (Горецка, 69), Коутиньо (Коман, 57), Дэвис, Левандовски, Мюллер (Мартинес, 64)
Предупреждения: Ульрайх, 51
Удаления: Боатенг, 9
"Айнтрахт" со счетом 5:1 разгромил "Баварию"
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