"Бавария" дала Ковачу два матча на исправление ситуации

Руководство мюнхенской "Баварии" в ближайшее время может уволить главного тренера команды Нико Ковача со своего поста.По информации Bild, боссы мюнхенцев дали Ковачу два матча на исправление ситуации.После 10 туров Бундеслиги "Бавария" занимает четвертое место в таблице, выиграв лишь пять из десяти матчей. Накануне команда потерпела сокрушительное поражение от "Айнтрахта" (1:5)."Бавария" 6 ноября примет "Олимпиакос" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, а 9 ноября сыграет с дортмундской "Боруссией" в матче чемпионата Германии.