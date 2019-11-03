Руководство мюнхенской "Баварии" в ближайшее время может уволить главного тренера команды Нико Ковача со своего поста.
По информации Bild, боссы мюнхенцев дали Ковачу два матча на исправление ситуации.
После 10 туров Бундеслиги "Бавария" занимает четвертое место в таблице, выиграв лишь пять из десяти матчей. Накануне команда потерпела сокрушительное поражение от "Айнтрахта" (1:5).
"Бавария" 6 ноября примет "Олимпиакос" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, а 9 ноября сыграет с дортмундской "Боруссией" в матче чемпионата Германии.
Sport24.ru
"Бавария" дала Ковачу два матча на исправление ситуации
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