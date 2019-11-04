Вчера стало известно, что Нико Ковач покинул пост главного тренера «Баварии».
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что причиной такого поспешного увольнения специалиста стало то, что он сам подал в отставку, которую руководство «Баварии» приняло, пишет Sports.ru.
В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас бессменный чемпион Германии занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.
Ранее появилась информация, что руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.
Ковач сам решил подать в отставку с поста тренера "Баварии"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»