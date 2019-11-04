» » Ковач сам решил подать в отставку с поста тренера "Баварии"

Ковач сам решил подать в отставку с поста тренера "Баварии"

Вчера стало известно, что Нико Ковач покинул пост главного тренера «Баварии».

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что причиной такого поспешного увольнения специалиста стало то, что он сам подал в отставку, которую руководство «Баварии» приняло, пишет Sports.ru.

В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас бессменный чемпион Германии занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

Ранее появилась информация, что руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ковач Бавария
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Каррагер: не могу поверить в это, но больше не хочу использования ВАР
Тосун - о травме Гомеша: лучше бы мы проиграли 0:5, и этого не случилось!
На матче "Крылья Советов" - "Рубин" будет разыгран автомобиль
"Урал" - "Оренбург": в нападении команд сыграют Погребняк и Фамейе
"Эвертон" начал расследование в отношении фаната, оскорбившего Сона на расовой почве 1
Черчесов: перевёл игрока на другую позицию - 4 месяца со мной не разговаривал. Потом обратно не захотел
Гацкан: хотел передавать традиции "Ростова" на поле, а не с лавочки 1
Бакаев и Ломовицкий не сыграют в матче "Спартак" - "Арсенал" 3
Суррогатная мать родила Хамесу Родригесу сына 2
Ковач сам решил подать в отставку с поста тренера "Баварии"
Вратарь "Уотфорда": если бы забил "Челси", мог бы завершать карьеру
Черчесов: в детстве реально играли на камнях. А я вратарь 1
Гацкан: Соболев может стать круче Дзюбы и добиться большего 1
Линекер: меня тошнит от ВАР, система убивает игру 5
Первая четверка осечек не допускает. Обзор 21-го тура ФНЛ
Андре Гомеш сегодня перенесёт операцию
Гацкан - о стычке в Оренбурге: Чуканов провоцировал, сказал много нехороших слов
Спустя 4 месяца после перехода в "Ювентус" мама Рабьо готова искать сыну новый клуб
Гацкан: Титов назвал меня футбольным хулиганом? Может, он просто не привык к борьбе 6
Болельщики признали Годзюра лучшим игроком "Урала" в октябре
"Астана" в шестой раз подряд выиграла чемпионат Казахстана
Аллегри претендует на пост главного тренера "Баварии"
Рыков: борьба за выживание - не то, чем должно заниматься "Динамо"
Зидан: не думаю, что Бэйл и Хамес проявили неуважение, уехав со стадиона до конца матча
Жардим: судьи были настроены отдать победу "Сент-Этьену" (видео) 1
Селюк: завидуйте "Сочи", что они приобрели самого талантливого игрока из Армении 2
Игрок "Краснодара" Кабелла побывал в раздевалке "Сент-Этьена" после победы над "Монако"
"Милан" одержал одну победу в четырёх стартовых матчах при Пиоли
Игроки "Эвертона" поддержали Сона, в столкновении с которым их партнёр сломал ногу
Балотелли: позор тем, кто кричал мне, имитируя обезьян
Все новости