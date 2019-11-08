Моуринью намерен подписать контракт с "Баварией" до 2022 года

Португальский специалист Жозе Моуринью ведет переговоры с мюнхенской "Баварией", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.По информации источника, бывший тренер мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" хочет подписать контракт с немецким клубом до 2022 года.Отмечается, что "Бавария" рассматривает кандидатуры главного тренера амстердамского "Аякса" Эрика тен Хага и наставника "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля.