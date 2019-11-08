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Моуринью намерен подписать контракт с "Баварией" до 2022 года

Португальский специалист Жозе Моуринью ведет переговоры с мюнхенской "Баварией", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

По информации источника, бывший тренер мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" хочет подписать контракт с немецким клубом до 2022 года.

Отмечается, что "Бавария" рассматривает кандидатуры главного тренера амстердамского "Аякса" Эрика тен Хага и наставника "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля.

"Газета.ру"


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Теги: Моуринью Бавария
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