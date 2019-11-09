В матче 11-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Боруссию" со счетом 4:0.
Чемпионат Германии
11 тур
Голы: Левандовски, 17, 76, Гнабри, 48, Хуммельс, 80 (аг).
"Бавария": Нойер, Алаба, Мартинес, Павар, Дэвис, Горецка (Алькантара, 72), Киммих, Гнабри (Коутиньо, 70), Коман (Перишич, 75), Мюллер, Левандовски.
"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Гётце (Ройс, 61), Вайгль (Алькасер, 61), Брандт, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 36).
Предупреждения: Ройс, 63, Коман, 67, Киммих, 90+1.
"Бавария" разгромила "Боруссию" со счетом 4:0
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»