"Бавария" объявила о рекордных доходах. Сезон-2018/19 стал лучшим за всю историю клуба

В мюнхенском "Олимпийском зале" прошло собрание акционеров "Баварии", где руководство клуба отчиталось о минувшем финансовом годе.Для мюнхенцев минувший отчетный год 2018/19 (в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019-го) стал лучшим за всю историю клуба. Оборот клуба впервые в истории превысил 700 млн евро и составил 750,4 млн (624,3 млн в прошлом году), а чистая прибыль — 52,5 млн.Стоит отметить, что на протяжении последних семнадцати лет финансовые показатели "Баварии" неизменно растут.