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"Бавария" отказалась от идеи приглашения Почеттино

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не возглавит "Баварию", сообщает Bild.

Согласно информации источника, руководство мюнхенского клуба отказалось от идеи приглашения 47-летнего специалиста. Причиной такого решения стало незнание аргентинцем немецкого языка. Также в стане чемпиона Германии посчитали, что за время работы со "шпорами" тот так и не смог выработать чёткую игровую философию в команде.

Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" 19 ноября. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял "шпор" с сезона-2014/15.

Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Почеттино Бавария БУндеслига
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