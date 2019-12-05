"Бавария" отказалась от идеи приглашения Почеттино

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не возглавит "Баварию", сообщает Bild.Согласно информации источника, руководство мюнхенского клуба отказалось от идеи приглашения 47-летнего специалиста. Причиной такого решения стало незнание аргентинцем немецкого языка. Также в стане чемпиона Германии посчитали, что за время работы со "шпорами" тот так и не смог выработать чёткую игровую философию в команде.Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" 19 ноября. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял "шпор" с сезона-2014/15.Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.