Гладбахская "Боруссия" одержала победу над "Баварией"

В матче 14-го тура чемпионата Германии гладбахская "Боруссия" одержала победу над "Баварией" со счетом 2:1.



Чемпионат Германии



14 тур



Голы: Бенсебайни, 60, 90+2 (пен) - Перишич, 49.



"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Закария, Бенеш (Эмболо, 58), Хофманн, Плеа (Херрманн, 64), Тюрам, Штиндль (Раффаэл, 85).



"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг (Мартинес, 68), Алаба, Алькантара, Дэвис, Горетцка, Толиссо (Перишич, 20), Коман, Левандовски, Мюллер.



Предупреждения: Бенеш, 5, Боатенг, 62, Хофманн, 66, Мартинес, 82, Левандовски, 86, Закария, 88, Алькантара, 90+2.

Удаление: Мартинес, 90.