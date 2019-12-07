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Гладбахская "Боруссия" одержала победу над "Баварией"

В матче 14-го тура чемпионата Германии гладбахская "Боруссия" одержала победу над "Баварией" со счетом 2:1.

Чемпионат Германии

14 тур

Голы: Бенсебайни, 60, 90+2 (пен) - Перишич, 49.

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Закария, Бенеш (Эмболо, 58), Хофманн, Плеа (Херрманн, 64), Тюрам, Штиндль (Раффаэл, 85).

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг (Мартинес, 68), Алаба, Алькантара, Дэвис, Горетцка, Толиссо (Перишич, 20), Коман, Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Бенеш, 5, Боатенг, 62, Хофманн, 66, Мартинес, 82, Левандовски, 86, Закария, 88, Алькантара, 90+2.
Удаление: Мартинес, 90.


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Теги: Боруссия М Бавария Бундеслига
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