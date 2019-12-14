Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги

14 декабря в Мюнхене состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии, в котором "Бавария" разгромила "Вердер" со счетом 6:1.Дубль в составе красных оформил форвард Роберт Левандовски. 31-летний поляк довел число своих голов в Бундеслиге до 220, сравнявшись по этому показателю с Юппом Хайнкесом. Теперь они делят третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира, однако Левандовски хватило 305 матчей, чтобы добраться до данной отметки, в то время как Хайнкесс провел 369 игр.Лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги продолжает оставаться Герд Мюллер — 365 голов. Второе место у Клауса Фишера — 268.