Т. Алькантара недоволен положением в "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара может сменить клуб по окончании сезона-2019/20. 28-летнего испанца не устраивает нынешнее положение в команде, сообщает Sport Bild.Алькантара подумывает о возвращении в Испанию, если ситуация существенно не изменится во второй половине нынешней кампании. В услугах хавбека заинтересована каталонская "Барселона", за которую он выступал с 2009 по 2013 год.В этом сезоне Тьяго отдал две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне. Соглашение футболиста с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2021 года.