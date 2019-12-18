Зиркзее стал самым молодым голландцем, забившим в Бундеслиге

В среду, 18 декабря, состоялся матч 16-го тура Бундеслиги "Фрайбург" — "Бавария". Встреча закончилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.Одним из авторов гола "Баварии" стал нападающий Джошуа Зиркзее. 18-летний голландец вступил в игру на 90-й минуте, заменив полузащитника Филиппе Коутиньо. К этому моменту счет был равным — 1:1. Своим первым же касанием в этом матче Зиркзее поразил ворота соперника и вывел "Баварию" вперед — 2:1. Это произошло на 2-й добавленной к основному времени матча минуте.Таким образом, Зиркзее стал самым молодым голландцем-автором гола в истории Бундеслиги. На момент взятия ворот Джошуа было 18 лет 135 дней. Вдобавок он стал третьим самым молодым автором гола за всю историю "Баварии". Рекорд принадлежит Роке Санта Крусу — 18 лет 12 дней. На втором месте идет Алфонсо Дейвис — 18 лет 14 дней.