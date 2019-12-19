В среду, 18 декабря, "Бавария" обыграла в гостях "Фрайбург" со счетом 3:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Германии, а первый гол в игре забил нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски.Благодаря этому голу Левандовски вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги. В активе польского форварда теперь 221 гол в чемпионате Германии — на 1 больше, чем у Юппа Хайнкеса.Левандовски уступает только двум футболистам — Герду Мюллеру (365 голов) и Клаусу Фишеру (268).