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Левандовски вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги

В среду, 18 декабря, "Бавария" обыграла в гостях "Фрайбург" со счетом 3:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Германии, а первый гол в игре забил нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски.

Благодаря этому голу Левандовски вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги. В активе польского форварда теперь 221 гол в чемпионате Германии — на 1 больше, чем у Юппа Хайнкеса.

Левандовски уступает только двум футболистам — Герду Мюллеру (365 голов) и Клаусу Фишеру (268).

Sport24


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Теги: Левандовски Бавария
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