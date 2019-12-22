Флик: мы постараемся привезти в Мюнхен как можно больше побед и титулов

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение руководства клуба оставить его в своей должности как минимум до конца сезона. Об этом стало известно сегодня, 22 декабря."Я рад, что "Бавария" по-прежнему доверяет мне как главному тренеру. Работа с командой и тренерским штабом доставляет мне большое удовольствие. В Бундеслиге, кубке Германии и Лиге чемпионов мы создали хорошие предпосылки для второго круга. Теперь мы должны подзарядить батарейки, и затем на тренировочном сборе мы начнем интенсивно готовиться ко второй половине сезона. Потом мы постараемся привезти в Мюнхен как можно больше побед и титулов", — цитирует Флика пресс-служба мюнхенцев.