По сведениям журналиста Bild Хайко Ниддерер, все тесты на коронавирус были отрицательными.
"Бавария" перед приостановкой чемпионата занимала первое место в турнирной таблице с 55 очками после 25 туров.
В Германии 165 086 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 6 812 человек умерло.
Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус
1 мая игроки, персонал и руководство "Баварии" сдали тест на коронавирус.
Фото: Getty Images
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