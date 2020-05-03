Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус

1 мая игроки, персонал и руководство "Баварии" сдали тест на коронавирус.

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По сведениям журналиста Bild Хайко Ниддерер, все тесты на коронавирус были отрицательными.



"Бавария" перед приостановкой чемпионата занимала первое место в турнирной таблице с 55 очками после 25 туров.



В Германии 165 086 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 6 812 человек умерло.