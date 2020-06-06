Ханс-Дитер Флик: мы хотим стать чемпионами

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о победе над "Байером".



Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 4:2.



"В футболе главное побеждать. В начале матча у нас были проблемы, но потом мы показали себя. Мы хотим стать чемпионами. Впереди еще четыре матча.



Левандовски и Мюллер пропустят следующую игру - это досадный факт. Но на игру с "Боруссией" выйдут два других игрока - это хорошо. Важно, что они оба целиком сыграют в среду", - приводит слова Флика Franken Post.