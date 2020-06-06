Рахимов: "Бавария" не показывает игру ниже определенного уровня

Российский специалист Раших Радимов поделился впечатлениями от матча 30-го тура чемпионата Германии между "Байером" и "Баварией".

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Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 4:2.



"Мюнхен не показывает игру ниже определенного уровня. "Байер" выпадал из игры. У "Баварии" есть стабильность. Соперник ошибается, они его наказывают. У "Баварии" никто не выпал из игры", - сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч ТВ".



"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 30 матчах 70 очков.