Более того, команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Немцам предстоит провести ответный матч с "Челси". В первой встрече лондонцы дома потерпели разгромное поражение 0:3.
"Бавария" показала новую гостевую форму
Мюнхенская "Бавария" продемонстрировала новый комплект гостевой формы на будущий сезон.
Фото: ФК "Бавария"
Напомним, мюнхенский клуб стал чемпионом прошедшего сезона Бундеслиги. Также "Бавария" завоевала кубок страны.
Более того, команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Немцам предстоит провести ответный матч с "Челси". В первой встрече лондонцы дома потерпели разгромное поражение 0:3.
Более того, команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Немцам предстоит провести ответный матч с "Челси". В первой встрече лондонцы дома потерпели разгромное поражение 0:3.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!