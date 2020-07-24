"Бавария" показала новую гостевую форму

Мюнхенская "Бавария" продемонстрировала новый комплект гостевой формы на будущий сезон.

Фото: ФК "Бавария"

Напомним, мюнхенский клуб стал чемпионом прошедшего сезона Бундеслиги. Также "Бавария" завоевала кубок страны.Более того, команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Немцам предстоит провести ответный матч с "Челси". В первой встрече лондонцы дома потерпели разгромное поражение 0:3.