Левандовски добился уникального достижения

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Германии и Кубка Германии.

Фото: ФК "Бавария"

32-летний форвард стал лучшим бомбардиром в каждом их этих турниров.



Левандовски стал первым в истории футболистом, который доблися такого результата.



Польский нападающий в минувшем сезоне забил 55 мячей в составе "Баварии" во всех турнирах.