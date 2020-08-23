32-летний форвард стал лучшим бомбардиром в каждом их этих турниров.
Левандовски стал первым в истории футболистом, который доблися такого результата.
Польский нападающий в минувшем сезоне забил 55 мячей в составе "Баварии" во всех турнирах.
Левандовски добился уникального достижения
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Германии и Кубка Германии.
Фото: ФК "Бавария"
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