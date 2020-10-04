Источник: "Бавария" может подписать Шупо-Мотинга

Форвард сборной Камеруна Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к переходу в мюнхенскую "Баварию".

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По информации журналиста Telefoot Сабео Десфарге, опубликованной в твиттере, "Бавария" близка к подписанию Эрика-Максима Шупо-Мотинга. 31-летний нападающий "Неукротимых Львов" является свободным агентом - срок его контракта с "Пари Сен-Жермен" истек. Переговоры находятся в активной фазе.



Шупо-Мотинг провел в "ПСЖ" два сезона, принял участие в 51 матче, забил 9 голов и выполнил 3 результативных передачи. До августа 2017 года игрок, родившийся в Гамбурге и имеющий также и гражданство Германии, выступал за немецкие клубы.

