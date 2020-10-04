По информации журналиста Telefoot Сабео Десфарге, опубликованной в твиттере, "Бавария" близка к подписанию Эрика-Максима Шупо-Мотинга. 31-летний нападающий "Неукротимых Львов" является свободным агентом - срок его контракта с "Пари Сен-Жермен" истек. Переговоры находятся в активной фазе.
Шупо-Мотинг провел в "ПСЖ" два сезона, принял участие в 51 матче, забил 9 голов и выполнил 3 результативных передачи. До августа 2017 года игрок, родившийся в Гамбурге и имеющий также и гражданство Германии, выступал за немецкие клубы.
Источник: "Бавария" может подписать Шупо-Мотинга
Форвард сборной Камеруна Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к переходу в мюнхенскую "Баварию".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!