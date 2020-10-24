"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" побила рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов в стартовых матчах.

Фото: УЕФА

В матче 5 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала на своем поле "Айнтрахт" из Франкфурта, игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.



После пяти стартовых туров в активе мюнхенцев 22 забитых гола - это рекордный показатель на данной дистанции. Прежнее максимальное достижение Бундеслиги было установлено менхенгладбахской "Боруссией" в сезоне 1973/74 и равнялось 20 забитым мячам.



"Бавария" набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидирует "РБ Лейпциг", набравший на этом же отрезке 13 очков.