Полиция арестовала бывшего агента Левандовского, который угрожал форварду

Цезари Кухарски, бывший агент форварда "Баварии" Роберта Левандовского, был арестовал.



Фото: Goal

Как сообщает прокуратура Варшавы, агента арестовали за угрозы в адрес футболиста. По данным источника, Кухарски хотел, чтобы Левандовский заплатил ему около 8,5 млн евро.



В начале октября Леванндовски подал жалобу на бывшего агента. После этого полицейские провели обыски в доме бизнесмена.