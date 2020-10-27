Как сообщает прокуратура Варшавы, агента арестовали за угрозы в адрес футболиста. По данным источника, Кухарски хотел, чтобы Левандовский заплатил ему около 8,5 млн евро.
В начале октября Леванндовски подал жалобу на бывшего агента. После этого полицейские провели обыски в доме бизнесмена.
Полиция арестовала бывшего агента Левандовского, который угрожал форварду
Цезари Кухарски, бывший агент форварда "Баварии" Роберта Левандовского, был арестовал.
Фото: Goal
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