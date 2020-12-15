Флик отметил, что Левандовски мечтает получить указанную награду.
"Я думаю, что никто не заслуживает награду лучшему игроку 2020 года так, как Роберт. Думаю, что весь клуб и все болельщики скрещивают пальцы за него, чтобы это стало реальностью. Мы все будем счастливы, если он получит награду в четверг", - добавил главный тренер "Баварии".
Напомним, что на титул лучшего футболиста 2020 года по версии ФИФА претендуют Левандовски, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Источник: Официальный сайт Бундеслиги
Флик: никто не заслуживает награду лучшему игроку 2020 года так, как Левандовски
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик заявил, что форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заслуживает приз лучшему игроку 2020 года по версии ФИФА.
Фото: ФК "Бавария"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!