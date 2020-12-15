Флик: никто не заслуживает награду лучшему игроку 2020 года так, как Левандовски

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик заявил, что форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заслуживает приз лучшему игроку 2020 года по версии ФИФА.

Фото: ФК "Бавария"