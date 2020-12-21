Левандовски рассказал о кумирах молодости

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски назвал футболистов, которые были кумирами в его молодости.

Фото: "Getty Images"

"Моими кумирами были Дель Пьеро, Тьерри Анри, Роберто Баджо. Восхищался ими. В молодости любил следить за игрой этих футболистов. На тот момент я мечтал о больших стадионах. Хотелось почувствовать эту атмосферу", - заявил Левандовски.



Напомним, Роберт Левандовски 17 декабря был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.



В этом сезоне у польского футболиста 18 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 20-ю голами. За все время выступления в этой команде он провел 307 матчей, в которых забил 266 мячей.



"Бавария" лидирует в немецкой Бундеслиге, набрав после 13-ти матчей 30 очков. В последнем туре мюнхенцы обыграли "Байер" (2:1).



Источник: France Football