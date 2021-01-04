Сообщается, что в ближайшее время 19-летний игрок молодежной сборной США пройдет просмотр в мюнхенском клубе.
Тессманн провел за "Даллас" 21 матч в МЛС, в которых отметился одной результативной передачей. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
Источник: ESPN
19-летний американский полузащитник пройдет просмотр в "Баварии"
Полузащитник "Далласа" Таннер Тессманн входит в сферу интересов "Баварии".
Фото: ФК "Даллас"
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