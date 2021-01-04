19-летний американский полузащитник пройдет просмотр в "Баварии"

Полузащитник "Далласа" Таннер Тессманн входит в сферу интересов "Баварии".

Фото: ФК "Даллас"

Сообщается, что в ближайшее время 19-летний игрок молодежной сборной США пройдет просмотр в мюнхенском клубе.



Тессманн провел за "Даллас" 21 матч в МЛС, в которых отметился одной результативной передачей. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.



Источник: ESPN