19-летний американский полузащитник пройдет просмотр в "Баварии"

Полузащитник "Далласа" Таннер Тессманн входит в сферу интересов "Баварии".
Фото: ФК "Даллас"
Сообщается, что в ближайшее время 19-летний игрок молодежной сборной США пройдет просмотр в мюнхенском клубе.

Тессманн провел за "Даллас" 21 матч в МЛС, в которых отметился одной результативной передачей. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.

Источник: ESPN

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Теги: Бавария Бундеслига
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