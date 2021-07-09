"Если честно, Андрей этого хотел и об этом мечтал. Могу сказать одно: Черчесов ошибся с выбором вратарей на Евро. Лунев был бы лучше - это сто процентов.
Не особо следил за немецким чемпионатом, но более чем уверен, что Луня может выиграть конкуренцию у Градецки и стать основным вратарем немецкого клуба. Желаю Андрюхе удачи! Это хороший вызов для него", - цитирует Гуленкова Sport24.
Напомним, российский голкипер Андрей Лунев подписал контракт с "Байером" до 2023 года. В немецкий клуб 29-летний футболист перешел на правах свободного агента. Предыдущей командой Лунева был "Зенит". Состав петербуржцев он пополнил зимой 2017 года, перебравшись из "Уфы" за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне за "сине-бело-голубых" он провел 12 матчей в РПЛ, пропустил 12 голов, а в трех матчах оставил свои ворота "сухими".
В составе сборной России Андрей Лунев дебютировал в октябре 2017 года. На его счету 7 матчей за национальную команду.
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Первый тренер Лунева: Андрей может выиграть конкуренцию у Градецки и стать основным вратарем в "Байере"
Первый тренер голкипера Андрея Лунева Дмитрий Гуленков прокомментировал переход игрока в леверкузенский "Байер".
Фото: "Getty Images"
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