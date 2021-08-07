- Верил ли я в этот вариант? Не привык верить в чудеса. Конкретика есть конкретика. Иначе нет смысла разговаривать. Знаете, сколько вариантов я слышал с зимы? Даже нет смысла их комментировать. Поэтому поначалу подумал, возможно, это очередной. Но хороший! Кстати, такие тоже звучали. Но тут действительно вскоре появилась четкость, и отлично, что всё сложилось именно так, - передаёт слова Лунева "Матч ТВ".
29-летний россиянин пополнил состав "Байера" 10 июля. Контракт игрока с немецкой командой рассчитан до июня 2023 года.
На протяжении последних пяти сезонов Лунев выступал за "Зенит". За это время в высшем дивизионе российского футбола вратарь провёл за команду 90 матчей, в которых пропустил 68 мячей и в 41 матче оставил ворота в неприкосновенности.
Ранее Лунев играл в составе "Уфы". За клуб из Башкирии в РПЛ Андрей провёл всего 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и шесть раз не позволил соперникам поразить ворота команды.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Лунев: не верю в чудеса, думал, что предложение "Байера" - очередной фейк
Голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев поделился подробностями организации перехода в немецкую команду.
Фото: ФК "Зенит"
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