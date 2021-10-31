Шпилевский сообщил, что был несогласен со строгой приверженностью Рангника игре в вертикальный пас и прессинг. По словам Алексея, он был убежден, что следует давать футболистам больше свободы в действиях на поле. Также Шпилевский отметил, что со временем философия игры "Лейпцига" все же несколько изменилась.
"Вообще, после шести лет работы в системе "Лейпцига" у меня начало складываться ощущение, что мы формируем роботов. Я был убежден, что нужно давать больше свободы, а не только заставлять играть в вертикальный пас и прессинг. С точки зрения науки и теории, может быть, это и правильно, однако постепенно соперники адаптировались и учились преодолевать прессинг передачей в касание или длинным пасом. Нужны были другие лозунги и ориентиры, поэтому можно сказать, что философия эволюционировала", - сказал Шпилевский.
Напомним, что Рангник работал в системе футбольных клубов "Ред Булл" с 2012 по 2020 год. Летом текущего года он был назначен на пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива".
Источник: Матч ТВ
Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский: Тедеско очень высоко отзывался о "Спартаке"
"В "Лейпциге" у меня появилось ощущение, что мы формируем роботов". Шпилевский - о работе с Рангником
Экс-тренер академии "РБ Лейпциг" Алексей Шпилевский рассказал о своем видении принципов игры немецкой команды, отличавшемся от философии бывшего руководителя клуба Ральфа Рангника.
Фото: SVEN SIMON / imago-images.de / Global Look Press