"Интерес от клуба "Истанбул Башакшехир" есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще. На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать. В декабре состоится разговор с руководством "Байера", - сказал Смирнов.
Напомним, что Андрей Лунев перешел в "Байер" этим летом в качестве свободного агента. Предыдущим клубом голкипера был петербургский "Зенит".
Ближайший матч "Байера" состоится 20 ноября и начнется в 17.30 мск. Леверкузенцы сыграют против "Бохума" в рамках 12-го тура Бундеслиги.
Команда Андрея Лунева занимает шестое место в таблице Бундеслиги после 11 туров, набрав 18 очков.
Источник: Матч ТВ
Агент Лунева: интерес к Андрею от клуба "Истанбул Башакшехир" есть
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря "Байера" Андрея Лунева, подтвердил данные об интересе к игроку со стороны клуба "Истанбул Башакшехир".
Фото: "Байер"