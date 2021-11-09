Агент Лунева: интерес к Андрею от клуба "Истанбул Башакшехир" есть

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря "Байера" Андрея Лунева, подтвердил данные об интересе к игроку со стороны клуба "Истанбул Башакшехир".

Фото: "Байер"





Напомним, что Андрей Лунев перешел в "Байер" этим летом в качестве свободного агента. Предыдущим клубом голкипера был петербургский "



Ближайший матч "Байера" состоится 20 ноября и начнется в 17.30 мск. Леверкузенцы сыграют против "Бохума" в рамках 12-го тура Бундеслиги.



Команда Андрея Лунева занимает шестое место в таблице Бундеслиги после 11 туров, набрав 18 очков.



Источник: "Интерес от клуба "Истанбул Башакшехир" есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще. На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать. В декабре состоится разговор с руководством "Байера", - сказал Смирнов.Напомним, что Андрей Лунев перешел в "Байер" этим летом в качестве свободного агента. Предыдущим клубом голкипера был петербургский " Зенит ".Ближайший матч "Байера" состоится 20 ноября и начнется в 17.30 мск. Леверкузенцы сыграют против "Бохума" в рамках 12-го тура Бундеслиги.Команда Андрея Лунева занимает шестое место в таблице Бундеслиги после 11 туров, набрав 18 очков.Источник: Матч ТВ