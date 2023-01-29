"Переход Лунева в "Байер" - однозначно не ошибка. Это совершенно другой мир. Провести несколько сезонов в Германии - отличный футбольный и жизненный опыт. Молодец, что попробовал себя в Европе. Уровень чемпионата в Германии совсем другой. В следующий раз точно получится, с другой командой", — приводит слова Габулова "Чемпионат".
Владимир Габулов стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА. Также он двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2006 года, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии сезона 2017/18. Габулов отыграл 10 матчей за сборную России.
Андрей Лунев перешел в леверкузенский "Байер" в июле 2021 года, в качестве свободного агента. Он сыграл всего 3 игры за полтора года – 1 в Лиге Европы и 2 в Бундеслиге. Контракт Лунева с командой из Леверкузена рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость вратаря, по данным сайта Transfermаrkt, оценивается в 1,5 млн евро. До немецкого клуба Лунев выступал в российской Премьер-Лиге за "Зенит".
Габулов - о Луневе: переход в "Байер" - не ошибка. Молодец, что попробовал себя в Европе
Бывший вратарь "Динамо" и сборной России Владимир Габулов прокомментировал возможный уход голкипера Андрея Лунева из "Байера" в связи с недостатком игровой практики.
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