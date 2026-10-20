Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
СлавияНе начат
Сабах
19:45
Боруссия ДНе начат
Манчестер Сити
22:00
АЕК АфиныНе начат
Штутгарт
22:00
АтлетикоНе начат
Ливерпуль
22:00
ВильярреалНе начат
Порту
22:00
ПСВНе начат
ПСЖ
22:00
БарселонаНе начат
Рома
22:00
СлованНе начат
Наполи
22:00
Буде-ГлимтНе начат

Стало известно, когда хавбек "Баварии" Мусиала сможет вернуться на поле

Опубликована дата возможного возвращения полузащитника "Баварии" Джамала Мусиалы после травмы бедра.
Фото: Getty Images
По данным Sky Sports, атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала точно не сыграет в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов против "Арсенала" и пропустит матч 7-го тура Бундеслиги с "Фрайбургом".

Сообщается, что хавбек, получивший в сентябре травму бедра в расположении сборной Германии, может выйти на поле в Кубке Германии против "Магдебурга" (28 октября) или тремя днями позже в чемпионате с дортмундской "Боруссией".

В этом сезоне Мусиала провел за мюнхенскую команду 4 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится