Стало известно, когда хавбек "Баварии" Мусиала сможет вернуться на поле

Опубликована дата возможного возвращения полузащитника "Баварии" Джамала Мусиалы после травмы бедра.

Фото: Getty Images

По данным Sky Sports, атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала точно не сыграет в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов против "Арсенала" и пропустит матч 7-го тура Бундеслиги с "Фрайбургом".



Сообщается, что хавбек, получивший в сентябре травму бедра в расположении сборной Германии, может выйти на поле в Кубке Германии против "Магдебурга" (28 октября) или тремя днями позже в чемпионате с дортмундской "Боруссией".



В этом сезоне Мусиала провел за мюнхенскую команду 4 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

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