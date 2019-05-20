"Бавария" готова продать Боатенга за 20 млн евро. На игрока претендует "Интер"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг с высокой долей вероятности покинет мюнхенский клуб летом 2019 года, несмотря на действующий до 2021 года контракт, сообщает Bild.Боатенг еще летом 2018 года мог перейти в "ПСЖ", но тогда "Бавария" запросила за футболиста не менее 38 млн евро, в то время как парижане не готовы были платить более 30 млн евро. В итоге Боатенг остался в "Баварии", но по ходу сезона утратил статус защитника стартового состава команды.Игрок хочет покинуть "Баварию", интерес к Боатенгу проявляют клубы АПЛ и Серии А. На данный момент наиболее конкретный интерес проявляет "Интер". "Бавария" на этот раз намерена выручить с продажи Жерома не менее 20 млн евро.