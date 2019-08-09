Полузащитник "Аякса" Лассе Шене продолжит карьеру в "Дженоа".Информация подтвердила соответствующая публикация на официальной странице итальянского клуба в социальной сети Twitter. Срок нового трудового соглашения футболиста не разглашается. Трансфер обошелся "грифонам" в €1,5 млн.Стоит отметить, что не так давно "Дженоа" уже усилил среднюю линию поля — приобрел 20-летнего колумбийского полузащитника Кевина Агудело у "Атлетико Вила" за €2,5.