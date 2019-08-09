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Лассе Шене продолжит карьеру в "Дженоа"

Полузащитник "Аякса" Лассе Шене продолжит карьеру в "Дженоа".

Информация подтвердила соответствующая публикация на официальной странице итальянского клуба в социальной сети Twitter. Срок нового трудового соглашения футболиста не разглашается. Трансфер обошелся "грифонам" в €1,5 млн.

Стоит отметить, что не так давно "Дженоа" уже усилил среднюю линию поля — приобрел 20-летнего колумбийского полузащитника Кевина Агудело у "Атлетико Вила" за €2,5.

"Газета.ру"

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Теги: Аякс Дженоа
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