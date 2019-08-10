Агент Перишича отправится в Мюнхен

Агент полузащитника "Интера" Ивана Перишича в ближайшее время вылетит в Мюнхен. Нелио Лукас обсудит последние детали трансфера 30-летнего хорвата в "Баварию", сообщает La Gazzetta dello Sport.Ранее появлялась информация, что мюнхенцы заплатят за годовую аренду хавбека 5 миллионов евро. Через год "Бавария" выкупит трансфер Перишича.Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года. Зарплата хорвата составляет около 4 миллионов евро в год.