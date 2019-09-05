Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал условие, при котором нападающий "Брешии" Марио Балотелли получит вызов в национальную команду.
"Я надеюсь, что возвращение в свой родной город станет для него возможностью перезапустить карьеру. Ему 29 лет, и он должен быть на пике. Игрок его качества не может полностью потерять все, что он показывал за эти годы. Это зависит от него.
Если Марио забьет 25 голов, будет прессинговать соперников, работать с командой и делать все, что должен делать 29-летний футболист, то у него может быть шанс в сборной Италии. Однако для него важно провести большой сезон", — цитирует Манчини Daily Mail.
Манчини тренировал Балотелли в "Манчестер Сити" и вызывал нападающего в национальную команду на первые два матча после своего назначения на пост главного тренера "Скуадра Адзурры". После этого Балотелли не вызывался в сборную.
Sport24.ru
Роберто Манчини сообщил, сколько голов Балотелли нужно забить за "Брешию", чтобы вернуться в сборную Италии
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»