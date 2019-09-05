Роберто Манчини сообщил, сколько голов Балотелли нужно забить за "Брешию", чтобы вернуться в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал условие, при котором нападающий "Брешии" Марио Балотелли получит вызов в национальную команду."Я надеюсь, что возвращение в свой родной город станет для него возможностью перезапустить карьеру. Ему 29 лет, и он должен быть на пике. Игрок его качества не может полностью потерять все, что он показывал за эти годы. Это зависит от него.Если Марио забьет 25 голов, будет прессинговать соперников, работать с командой и делать все, что должен делать 29-летний футболист, то у него может быть шанс в сборной Италии. Однако для него важно провести большой сезон", — цитирует Манчини Daily Mail.Манчини тренировал Балотелли в "Манчестер Сити" и вызывал нападающего в национальную команду на первые два матча после своего назначения на пост главного тренера "Скуадра Адзурры". После этого Балотелли не вызывался в сборную.