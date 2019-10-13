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Манчини: в Италии есть талантливые игроки, нужно подождать, пока они созреют

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил мнение, что в национальной команде есть множество талантливых игроков и если их потенциал ещё не раскрылся, то для этого просто нужно какое-то время.

"Я всегда верил, что в Италии есть талантливые игроки. Возможно, нам нужно немного подождать, пока они созреют, но таланты всё же есть.

Временами бывают сложные ситуации, например пропуск чемпионата мира 2018 года. Но я убеждён, итальянский футбол воспитывает одних из лучших игроков в мире.

Поэтому я сохранял позитив в должности главного тренера сборной Италии. Я знал, что мне нужно просто верить и ждать игроков.

Отрадно, что сборная Италии сейчас так молода, это означает, что всё больше и больше этих игроков получают время на поле в Серии А", - цитирует Манчини Football Italia.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Манчини Сборная Италии Серия А
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