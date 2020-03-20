"Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Баварии" Толиссо

Французский полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо может перейти в один из итальянских клубов.

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По информации le10sport, "Ювентус" и "Наполи" готовы предложить за 25-летнего француза сумму в 35 миллионов евро. В СМИ появлялась информация, что "Бавария" планирует расстаться с Толиссо по окончании сезона.



Ранее сообщалось, что Толиссо интересуется другой итальянский клуб - "Интер".



Действующий контракт Толиссо с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2022-го года.



В сезоне 2019/2020 на счету Корентена Толиссо 3 гола и 5 результативных передач в 24-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.